Başbakan Yıldırım’dan üniversite ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'deki temasları kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Washington Kampüsü'nü ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.

Yıldırım, Bahçeşehir Global Eğitim Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yüce ile Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran'dan üniversite faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.