Başbakan Binali Yıldırım, Sanlıurfa'da meydana gelen saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlıurfa’da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır. Aziz milletimize ve kaybettiğimiz evladımızın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum.”

Onur Emre Durak



