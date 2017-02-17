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Başbakan Yıldırım’dan Viranşehir’deki saldırıya ilişkin flaş açıklama

Başbakan Yıldırım, Viranşehir’deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada terör örgütünü lanetledi ve flaş açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırımdan Viranşehirdeki saldırıya ilişkin flaş açıklama

17 Şubat 2017 23:50

Başbakan Binali Yıldırım, Sanlıurfa'da meydana gelen saldırı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlıurfa’da masum bir evladımızın hunharca ölümüne ve 15 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarıyla birlikte helak olacaklardır. Aziz milletimize ve kaybettiğimiz evladımızın ailesine taziyelerimi sunuyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum.”

Onur Emre Durak 

 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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