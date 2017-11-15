Başbakan Yıldırım'ın Adıyaman programı iptal

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe 6. Olağan kongresine katılması planlanan Başbakan Binali Yıldırım’ın program değişikliği nedeniyle kongreye katılamayacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın yerine kongreye Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılacağını kaydetti.

Kongrenin 19 Kasım’da, Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda yapılacağını ifade eden Başkan Mehmet Erdoğan, bütün Adıyaman halkını kongreye davet ederek kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cihan Kizir

