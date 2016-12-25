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Başbakan Yıldırım'ın ailesinden İdlib'e yardım

Başbakan Binali Yıldırım’ın ailesi tarafından Suriyeli çocuklar için hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda malzemesi İdlib’e ulaştı. Yardımlar, yetimhaneler başta olmak üzere bölge halkına dağıtıldı.

Başbakan Yıldırımın ailesinden İdlibe yardım

25 Aralık 2016 10:24

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım (Köylübay) ile kardeşi İlhami Yıldırım, Suriye’de yaşanan drama dikkat çekmek ve Halep’teki çocuklara yardım etmek için harekete geçti. Suriye rejiminin saldırıları sonucu Halep’ten tahliye edilen ve İdlib’teki yetimhanelere yerleştirilen çocuklara süt ve gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı. İstanbul’da hazırlanan gıda kolileri ve süt paketleri Kızılay’a bağışlandı. Yıldırım ailesi adına hazırlanan 3 tır dolusu süt ve gıda malzemesi, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılayı İstanbul Şubesi aracılığı ile İdlib’e ulaştırıldı. Çocuklar için özel hazırlanan yardım tırlarındaki sade, meyveli ve kakao aromalı uzun ömürlü mini süt paketleri dağıtıldı. İdlib merkezi ve civarında yaşayan aileler için ise litrelik tam yağlı süt ve gıda malzemesi yardımı yapıldı. Süt ve gıda paketi dağıtımı bölgede bulunan Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Dağıtımın yetimhanelerin yanı sıra diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi.
Yıldırım ailesinin bu tür kampanya ve yardım faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. 

Etiketler: Binali Yıldırım


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