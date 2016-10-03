Vali Ahmet Çınar, ürünlerin doğrudan devlet eliyle satın alınmasının bölge halkı için kalkınmanın garantisi olduğunu kaydetti. Vali Çınar, Bitlis’te ise Van Gölü Havzasını turizm için en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, “En son Sayın Başbakanımızın Diyarbakır’da bölgenin kalkınmasına yönelik yaptığı açıklamalar, hepimizi çok daha umutlandıran, heyecanlandıran açıklamalar oldu. Burada yatırımların doğrudan devlet kontrolünde ve devlet eliyle yapılması, ürünlerin doğrudan devlet tarafından satın alınacağının garantisinin verilmesi, pazarın hazır olduğu garanti olması, bu bölgede yapılacak istihdama yönelik, üretime yönelik yatırımların tutacağının da bir garantisidir. Buna bölgenin çok ihtiyacı var. Dolayısıyla ümit varız, inşallah bu projeler gerçekleşecek ve burada yeniden kalkınma dinamiği oluşturacak tesisler ortaya çıkacak. Biz örneğin Bitlis genelinde öncelikle Van Gölü Havzasında İran başta olmak üzere Türkiye’ye başka ülkelerden turistlerin gelebileceği yeni ve yeterli tesislerin yapımı, kayak merkezlerin kış için hazırlanması gibi çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Somut adımlarda atıldı. Bu coğrafyada bu tesisler olursa bütün dünyanın gelebileceği, hem yabancı hem de yerli turizm anlamında büyük artışların olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Vahit Olcay