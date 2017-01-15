Geçen hafta sonu Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak’ın başkenti Bağdat’a ardından ise Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) merkezi Erbil’e yaptığı ziyaret Erbil’de bulunan otelcileri sevindirdi. Yaklaşık 500 otelin bulunduğu Erbil’deki otelciler ve işletmecileri bu ziyaretle birlikte yeniden umutlandı. Türk iş adamlarının yatırım yapması için kente beklediklerini belirten otelciler, ayrıca turist olarak Türk vatandaşların da kentte konaklanması için gün sayıyor.

“Türkiye ile Erbil ilişkileri dağılmasın”

Altınsaray otel müdürü Sabah İsmail, Başbakan Binali Yıldırım’ın Erbil’e gelmesine çok sevindiklerini ve iki ülke arasındaki bu ilişkilerin daha ileri gitmesi gerektiğini söyledi. İsmail,“Türkiye bizim için önemlidir. Türkiye ile Erbil’in ilişkileri dağılmasın. Olumsuzluk yaşanırsa bu bizim için kötü olacak. Umarım bu ziyaretlerin ardından ticaret ve ilişkiler daha iyi olur. Ticari işler iki ülke arasında yoğunlaşsın. Öyle umarız ki çok daha iyi olacaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ı misafir etmek istiyoruz”

Başbakan Yıldırım’ın, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesinin kendilerini umutlandırdığını anlatan İsmail, “Öyle umarız ki, iki ülke arasında ilişkiler genişleyecektir. Bu ziyareti önemsiyoruz. Dünyanın her yerinden gelenleri burada misafir edebiliriz. Tabi en önde olan misafirler bizim için Türkiye’dir. Başbakan Binali Yıldırım’ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da önce Erbil ziyaretine ardından ise otelimizde misafir etmek isteriz” diye konuştu.

Burak Emek

