Başbakan Yıldırım’ın eşi huzurevi açılışına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ek binasının açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, büyüklere hürmetin vazgeçilmez bir ahlaki değer olduğunu, insanların belli bir yaşa erdiğinde kendi haline terk edildiğini kaydetti. Toplumların, bu insanların hayat tecrübelerinden istifade etmek yerine, onları görmezden geldiğini belirten Yıldırım, "Şükür ki aile kurumumun kuvvetli olduğu bizim gibi toplumlarda tablo bu kadar karanlık değil" dedi.

Törene, Semiha Yıldırım’ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Ankara Valisi Ercan Topaca da katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

İlker Turak