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Başbakan Yıldırım’ın Gaziler Günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, “Atatürk’e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için şereflerin en büyüğü olduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırımın Gaziler Günü mesajı

18 Eylül 2016 16:30

Başbakan Binali Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“İstiklalimizi korumak, ülkemizin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen bir milletin evlatları olarak bu Gaziler Günü'nü idrak ederken gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururlarına ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en büyüğüdür. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin, gazilerimizin ve bütün kahramanlarımızın emanetidir. Onların büyük fedakarlıkları sayesinde bugün geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Meclisimizin, Sakarya Zaferi'nin ardından Mustafa Kemal Paşa’ya ‘Gazi’ unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi vermesi, onların milletimizin nazarındaki saygınlığını en güzel şekilde anlatmaktadır. Gazilerimizin, taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda milletimizin de, devletimizin de gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceğine inancım tamdır. Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü’nde, bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor, vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum.”
 


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