Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen İhracat Zirvesi 2016'da Başbakan Binali Yıldırım, 28 sektör temsilcisini dinledi. Zirvede sektör temsilcileri karşılaştıkları sorunları ve talepleri Başbakan Yıldırım'a iletme imkanı buldu. Zirvenin kapanış konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım, "Türk insanı son dakika başarısıyla maruftur. Özel sektörümüzde böyle devlet de böyle" dedi.

Başbakan Yıldırım, Marmaray'ın yapım aşamasında Japon firma yöneticileri ile arasında geçen diyaloğu da katılımcılarla paylaşınca salon kahkahaya boğuldu. Başbakan Yıldırım, "Marmaray inşaatını birebir yaşamış biri olarak, 2013 yılının başlarında ocak ayında Marmaray'ı Cumhuriyet'in 90 .yılında açmaya karar verdik. Oturduk 29 Ekim'de açalım dedik. Tabi herkes mosmor vaziyette. Çünkü açılış kontrata göre 2018 yılında. Türk-Japon ortaklarla değerlendirme yaptık. ‘29 Ekimde açıyoruz’ dedik. Japon, ‘2018 29 Ekim'e hazır hale getiririz’ dedi. Biz, 'Bu senenin 29 Ekiminden bahsediyoruz' dedik. Adam ‘höh’ dedi havaya kalktı. Biz de 'Otur bakayım telaşa lüzum yok' dedik. Japon, 'Yapamayız edemeyiz mümkün değil' dedi. O zaman 'Sarayburnu'nda atla dedim siz alışıkısınız zaten' Adamı bir türlü ikna edemiyoruz. Türk ortak da bizden çekiniyor. Japon’u fişekliyorlar.

Sonunda baktık işler kötüye gidiyor. 'Sizi bu kadar üzmeyelim. Bırakın ben şantiyeyi devralıyorum. Bırakın gerisini sorumluluk bize ait biz yapacağız' dedik. Şöyle bir sıkıntı olabilirdi Japonlar da bu Marmaray'ı yapamadı derler mi. Fakat yaptık sonunda nasıl yapıldığına onlar da inanamadı. Türklerin son dakika mucizesi vardır. Biz 14 yıldır bu ülkede çok şeyler yaptık. Bizim için zor olan hemen yapılır imkansız biraz zaman alır. Böyle çalışmasaydık bu işleri yapamazdık. Bazı şeyleri de yapamadık bu zaman ekonomisinden kaynaklandı. Zamanın değeri herkese göre farklı siyasetçi için zaman farklı. Projeleri konuştuğumuz zaman arkadaşlar ne acele ediyorsunuz zaman daha çok diyor. O 25 yılı düşünüyor emekliğini düşünüyor. Ben de bir dahaki seçimi düşünüyorum" diye konuştu.

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman