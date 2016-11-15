Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yıldırım'ın güldüren Marmaray anısı

Başbakan Yıldırım'ın güldüren Marmaray anısı

Başbakan Binali Yıldırım, İhracat Zirvesi'nde anlattığı Marmaray'ın yapımıyla ilgili anısı zirveye katılanları kahkahaya boğdu.

Başbakan Yıldırımın güldüren Marmaray anısı

15 Kasım 2016 21:10
Başbakan Yıldırım'ın güldüren Marmaray anısı - Tıkla İzle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen İhracat Zirvesi 2016'da Başbakan Binali Yıldırım, 28 sektör temsilcisini dinledi. Zirvede sektör temsilcileri karşılaştıkları sorunları ve talepleri Başbakan Yıldırım'a iletme imkanı buldu. Zirvenin kapanış konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım, "Türk insanı son dakika başarısıyla maruftur. Özel sektörümüzde böyle devlet de böyle" dedi.
Başbakan Yıldırım, Marmaray'ın yapım aşamasında Japon firma yöneticileri ile arasında geçen diyaloğu da katılımcılarla paylaşınca salon kahkahaya boğuldu. Başbakan Yıldırım, "Marmaray inşaatını birebir yaşamış biri olarak, 2013 yılının başlarında ocak ayında Marmaray'ı Cumhuriyet'in 90 .yılında açmaya karar verdik. Oturduk 29 Ekim'de açalım dedik. Tabi herkes mosmor vaziyette. Çünkü açılış kontrata göre 2018 yılında. Türk-Japon ortaklarla değerlendirme yaptık. ‘29 Ekimde açıyoruz’ dedik. Japon, ‘2018 29 Ekim'e hazır hale getiririz’ dedi. Biz, 'Bu senenin 29 Ekiminden bahsediyoruz' dedik. Adam ‘höh’ dedi havaya kalktı. Biz de 'Otur bakayım telaşa lüzum yok' dedik. Japon, 'Yapamayız edemeyiz mümkün değil' dedi. O zaman 'Sarayburnu'nda atla dedim siz alışıkısınız zaten' Adamı bir türlü ikna edemiyoruz. Türk ortak da bizden çekiniyor. Japon’u fişekliyorlar.

Sonunda baktık işler kötüye gidiyor. 'Sizi bu kadar üzmeyelim. Bırakın ben şantiyeyi devralıyorum. Bırakın gerisini sorumluluk bize ait biz yapacağız' dedik. Şöyle bir sıkıntı olabilirdi Japonlar da bu Marmaray'ı yapamadı derler mi. Fakat yaptık sonunda nasıl yapıldığına onlar da inanamadı. Türklerin son dakika mucizesi vardır. Biz 14 yıldır bu ülkede çok şeyler yaptık. Bizim için zor olan hemen yapılır imkansız biraz zaman alır. Böyle çalışmasaydık bu işleri yapamazdık. Bazı şeyleri de yapamadık bu zaman ekonomisinden kaynaklandı. Zamanın değeri herkese göre farklı siyasetçi için zaman farklı. Projeleri konuştuğumuz zaman arkadaşlar ne acele ediyorsunuz zaman daha çok diyor. O 25 yılı düşünüyor emekliğini düşünüyor. Ben de bir dahaki seçimi düşünüyorum" diye konuştu. 

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!