Başbakan Yıldırım’ın hüzünlü anları

Başbakan Binali Yıldırım, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 43. yıldönümü etkinliklerine katılmak ve devlet ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunmak için sabah erken saatlerde KKTC'ye geldi. Başbakan Yıldırım, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisini izlerken duygulu anları İHA kamerasından kaçmadı. Mehteran takımının Türkiye'm parçasına geçişinde Başbakan Binali Yıldırım göz yaşlarına hakim olamadı. Yıldırım'ın gün içinde temaslarından sonra akşam saatlerinde KKTC'den ayrılması bekleniyor.