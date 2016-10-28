Türk Kızılayı İstanbul şubesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 7 bin öğrenci için planlanan okul çantası ve kırtasiye setinin dağıtımı Kars’ta devam etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım ve Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay, Kars Halitpaşa İlköğretim Okulu ile Dikme Köyü İlköğretim Okulunda öğrencilere okul setlerini vererek bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Kars Halitpaşa İlköğretim Okulu’nda düzenlenen programa, Kars Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülizar Doğan, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, Bahar Büşra Köylübay, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Türk Kızılay’ı Kars Şube Başkanı Necati Dallı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım, “Kardeşlerimize kırtasiye seti hediye etmek için geldik. Dün Ardahan’da gerçekleştirdik, bugün Kars ilimizdeyiz. Sayın valimizle birlikte dağıtımlarımızı yapıyoruz. Yine aynı zamanda şu anda Türkiye genelinde 9 ilde aynı anda dağıtılıyor. Hakkari, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Diyarbakır gibi kırtasiye malzemelerimizin dağıtımları yapılıyor. Hem kardeşlerimize kırtasiye seti ve okul çantalarını hediye etmiş olduk. Hem Kızılay haftamızı kutlamış olduk” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay, Kızılay İstanbul Şube olarak Kızılay haftasında böyle bir buluşma planladıklarını belirtti.

Kars Valisi Rahmi Doğan, “Türkiye genelinde başlatmış oldukları bir kampanya çerçevesinde bunu yapıyorlar. Burada bizi tercih etmiş olmaları bizi ayrıca sevindirdi. Çocuklarımıza çanta ve kırtasiye seti, dağıttık. Buradan köyümüzü ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, öğrencilere yönelik eğitim seti ve çalışma kitaplarını Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım ve Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay tarafından öğrencilere hediye edildi. İlhami Yıldırım, Bahar Büşra Köylübay ve Vali Rahmi Doğan beraberindekiler birlikte engelli öğrencilerle de bir araya geldi.

Işık Çapanoğlu



