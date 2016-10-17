Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yıldırım'ın ‘mazot’ açıklaması çiftçileri sevindirdi

Başbakan Yıldırım'ın ‘mazot’ açıklaması çiftçileri sevindirdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını artık devletin karşılayacağını açıklaması, bölgedeki çiftçilerce olumlu karşılandı.

Başbakan Yıldırımın mazot açıklaması çiftçileri sevindirdi

17 Ekim 2016 16:49

Geçtiğimiz günlerde Milli Tarım Projesi lansmanında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını artık devletin karşılayacağını açıklaması Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Eşme köyündeki çiftçileri memnun etti. Başbakan Binali Yıldırım’ın mazot ile gübre hakkında yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirten çiftçi Süleyman Gümüş, “Sayın Başbakanımızı geçen gün televizyondan izledik ve dedi ki; ‘Çiftçilere müjde. Mazotun yarısını çiftçiler ödesin, yarısını da devlet ödesin.’ Böyle olursa çok iyidir. Allah razı olsun. Böyle olursa çiftçiler için normal gelir. Ayrıca gübreden de yüzde 35 indirim yaptıklarını söyledi. Böyle olacaksa çok iyidir ve Sayın Başkanımız'a teşekkür ediyoruz. Tüm çiftçiler adına teşekkür ediyoruz. Ancak biz istiyoruz ki çiftçilik ortada kalmasın, çiftçiliğin ortadan kaldırılmasını istemiyoruz. Son zamanlarda Güneydoğu’da çiftçilik bitiyor. Çiftçilik kalmazsa Adana’ya, Kırşehir’e veya Manisa’ya çalışmaya gideriz. Yetkililerden tek isteğimiz, tarımın daha fazla desteklenmesidir” dedi.

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, mazot


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!