Geçtiğimiz günlerde Milli Tarım Projesi lansmanında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, çiftçilerin kullandığı mazotun yarısını artık devletin karşılayacağını açıklaması Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Eşme köyündeki çiftçileri memnun etti. Başbakan Binali Yıldırım’ın mazot ile gübre hakkında yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirten çiftçi Süleyman Gümüş, “Sayın Başbakanımızı geçen gün televizyondan izledik ve dedi ki; ‘Çiftçilere müjde. Mazotun yarısını çiftçiler ödesin, yarısını da devlet ödesin.’ Böyle olursa çok iyidir. Allah razı olsun. Böyle olursa çiftçiler için normal gelir. Ayrıca gübreden de yüzde 35 indirim yaptıklarını söyledi. Böyle olacaksa çok iyidir ve Sayın Başkanımız'a teşekkür ediyoruz. Tüm çiftçiler adına teşekkür ediyoruz. Ancak biz istiyoruz ki çiftçilik ortada kalmasın, çiftçiliğin ortadan kaldırılmasını istemiyoruz. Son zamanlarda Güneydoğu’da çiftçilik bitiyor. Çiftçilik kalmazsa Adana’ya, Kırşehir’e veya Manisa’ya çalışmaya gideriz. Yetkililerden tek isteğimiz, tarımın daha fazla desteklenmesidir” dedi.

Mehmet Salih Keskin