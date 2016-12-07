Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ziyareti kapsamında katıldığı Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsündeki konferansta Rusları 2017 yılında Antalya’ya davet etmesi turizmciler tarafından mutlulukla karşılandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rusya ile son dönemde yakınlaşmanın her alana olumlu yansıyacağını söyledi.

"Bu davet çok yerinde oldu bu noktada Başbakanımıza teşekkür ediyoruz"

Rusya ile karşılıklı görüşmelere bir bütün halinde bakılması gerektiğini belirten Ayık, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alanya’da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ağırlandı. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Rusya’ya ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşmesini önemli buluyoruz. Bu iki devlet arasındaki ilişki her geçen gün daha da gelişiyor. Sorunlar kademe kademede olsa çözülüyor" dedi.

Turizmciler açısından ilişkilerin beklenen seviyede ilerlememesine rağmen yaşanan olumlu etkilerin sevindirici olduğunu dile getiren Ayık, "Önümüzdeki dönemde Rusya’dan ülkemize önemli derecede turist akışı olacaktır. Başbakanımızın Rusya’da, Rusları Antalya’ya davet etmesi sön derece önemli. Başbakanımızın ağzından Rusların bu daveti alması yerinde ve olumlu olmuştur. Ruslarda Türkiye’ye bir özlemleri var. Geçen yıl çeşitli nedenlerden dolayı ülkemize gelemediler. Bu davet çok yerinde oldu bu noktada Başbakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sektör temsilcileri ile sık sık bir araya geldiklerini ve çeşitli değerlendirmeler yaptıklarına değinen Ayık, "2017 yılında minimum 2.5 milyon Rus vatandaşının ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Bunun üzerinde de rakamlar görebiliriz. İlişkiler yavaş yavaş da olsa her geçen gün iyi yönde ilerliyor. Rusya’nın uyguladığı bir vize var. Bu uygulama değişirse bir mesaj olacak. Rusya ile Türkiye arasındaki güven bunalımının tamamen aşıldığının bir göstergesi olacak. 2.5 milyon rakamının üzerine bu sayede rahatlıklar çıkabiliriz" ifadelerine yer verdi.

"Charter desteği çok olumlu"

Türkiye'ye turist getiren hava yolu şirketlerine verilen yakıt desteğini 2017 yılının Aralık ayına kadar uzatılmasını da değerlendiren Ayık, "Bu destek geçen yıl uygulandı. Bu yıl ise yıl boyu uygulanması çok önemli. Bu destek doğrudan uçak koltukları anlamında çıktı, biz bunun kişi sayısı üzerinden yapılmasını çok uygun buluyorduk. O zaman çok daha etkili bir teşvik olacaktır. Ama böyle çıktı, buna da teşekkür ediyoruz. Sektör için atılmış önemli bir adımdır. Seyahat acentalarına farklı bir uygulama ile yapılacak desteklerin olumlu olacağını düşünüyoruz. Gelişmekte olan pazarlara yapılan özel bir takım destekler çeşitlendirilebilir. Bakanlıkla çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılı bu desteklerin sayesinde turizmcilerin beklentilerine yakın bir yıl olarak geçebilir" dedi.

"Yılbaşı yerli turiste''

Ayık yılbaşı turizmi ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Yeni yıl organizasyonları bellidir ve bu yıl tatil süresi çok uzun değil. Eğlenceli müzikli yapılan organizasyonlar ve gala geceleri var. Çok uzaklardan olmasa bile yakın bölge ve Türkiye içinden insanlar bir gecelik de olsa otellere gidecektir. Geçmiş yılarda alıştığımız yılbaşı programlarında genelde, yurt dışından ciddi turist ağırlardık. Aralık ayının ortasından itibaren başlayan Christmas tatili ile birlikte yurt dışından turist akını olurdu. Bu yılki göstergeler bunu çok fazla doğrulamıyor. Bu noktada fazla bir beklenti yok. Bu seneki programlar genel olarak yurt içine yönelik olacak."

İsa Akar-Harun Erdoğdu

ANTALYA