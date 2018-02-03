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Başbakan'a Balıkesir'de sevgi seli

Başbakan Binali Yıldırım’a Balıkesir ziyaretinde vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Başbakana Balıkesirde sevgi seli

03 Şubat 2018 21:03
Başbakan'a Balıkesir'de sevgi seli - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye önünde toplanan vatandaşlar Başbakan Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunurken, engelli bir vatandaş ise yaptığı tabloyu hediye etti. Bazı vatandaşlar ise taşerona kadro verilmesinden dolayı Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti. Belediyede yaklaşık 45 dakika kalarak Balıkesir'deki temaslarına devam edecek olan Başbakan Yıldırım, otobüsüne bindiği sırada ise Güneş Kurt adındaki bir bebeği de sevip küçük altın taktı. Yıldırım'ın Balıkesir'deki temasları devam ediyor. 

Taşkın Sarıca - Hüdayi Demirhan - Hüseyin Tokmak
 

 

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