Aslen Manisa Kırkağaçlı olan ve İzmir'in Karabağlar ilçesinde matbaacılık yapan 61 yaşındaki Zekeriya Yetkin'i gören bir kez daha bakıyor. Yetkin'in bu kadar çok ilgi çekmesinin nedeni ise Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliği. Yetkin'le karşılaşan bazı kişiler Yetkin'i gerçekten Binali Yıldırım zannedip selam veriyor, sorunlarını anlatıyor. Bazıları ise hatıra olsun diye öz çekim yapıyor. Zekeriya Yetkin ise ilgiden oldukça memnun. Başlarda şaşırsa da bir süre sonra duruma alışan Yetkin, bazen Yıldırım'ın sadece bir benzeri olduğunu söylüyor, bazen de vatandaşın selamını alarak durumu bozuntuya vermiyor. Esnaf arkadaşları ve ailesi tarafından sıkça "Başbakan" ismiyle anılan Yetkin, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmek istiyor.

"Sesimi de benzetiyorlar"

Başbakan Yıldırım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu zamandan beri insanların kendisini ona benzettiklerini belirten Yetkin, "Yolda beni görenlerden imza isteyen oluyor, fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Daha iki gün önce iki asker yolda beni durdurup fotoğraf çektirdi. İnsanlar bu kadar benzerlik olmaz diye şaşırıyor. Bu kadar değerli bir insana benzetilmekten memnunum. Nereye gitsem herkes 'Sayın Başbakanım hoş geldin' diyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında törene gittim. Protokolün önünden karşıya geçmem gerekiyordu. Görevliler önce şaşırmış. Beni Başbakanımız zannetmişler. Sonra da 'Başbakan neden yalnız geldi?' diye tereddüte düşmüşler. Benzediğimi söylediklerinde teşekkür ettim, bu sefer sesimi de benzettiler. Kortejde yürüyenler dönüp dönüp bir daha baktı" dedi.

Sorunlarını anlatıyorlar

Yolda yürürken herkesin kendisine dönüp baktığını, insanların "Başbakan geçiyor" diyerek birbirlerini uyardığını söyleyen Yetkin, "Bir dostumun düğününe gittim, 150 kişilik düğün salonunda 130 kişinin kafası beni takip ediyor. Bir arkadaşım kollarını açıp 'Sayın Başbakanım hoş geldin' deyince herkes beni Başbakanımız zannetti. Başbakanımız daha bakanken bir gün alışveriş yapıyordum. Biri 'Sayın Bakanım yolda çukur var, belediyeye telefon açtık ama ilgilenmediler' dedi. Ben de 'Ben gereğini yaparım' dedim. O kadar çok çeviren oluyor ki yetişemiyorum. Mecburen bozuntuya vermiyorum. Herhalde fenomen olduk. Beni tanıyanlar da espri yapmaya başladılar. 'Başbakanım' diyorlar. Espri olsun diye fotoğrafımı internete yükleyip 'Sayın Başbakanımız esnaf ziyaretinde' yazıyorlar" diye konuştu.

Aynı yaşta ve Başbakan gibi solak

Başbakan Yıldırım ile İzmir ziyareti sırasında görüşmek istediğini kaydeden Yetkin, kendisinin de Başbakan Binali Yıldırım gibi 61 yaşında ve solak olduğunu söyledi. Yetkin'in esnaf arkadaşları da artık duruma alışmış durumda. Yetkin'e "Başbakanım" diyerek espri yapan esnaf arkadaşları, "Suyumuz yoksa ondan içiyoruz. Yemek yerken yakaladığımızda yemeği de yiyoruz. Eğer vermezse ona oy yok. Sadece fiziki olarak değil; karakteri, efendiliği ve sakinliği ile de Başbakanımıza çok benziyor. Başbakan olmasa da bizim gönlümüzün başbakanı" diyor.

Tezahürat edenler oluyor

Yetkin'in eşi Hafize Yetkin, "Eşimin Sayın Başbakanımıza çok benzediğini söylüyorlar. Mutlu oluyoruz. Ben de bu durumda first lady oluyorum" derken, kızları Özlem Acaroğlu ve Fatma Aydın ise "Babamızla bir yere birlikte gitmekten keyif alıyoruz. Tezahürat edenler oluyor, mutlu oluyoruz. Biz de evde ona 'Başbakanım' diyoruz" dedi.

CEREN ATMACA-HALİL KARAHAN