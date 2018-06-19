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Başbakan'dan ABD'ye F-35 tepkisi

ABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.

Başbakandan ABDye F-35 tepkisi

19 Haziran 2018 11:15

Başbakan Binali Yıldırım, (ABD Senatosunun F-35 kararı) ''ABD’nin kararı çok taze. Uzun bir prosedürü var ama böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Müttefiklik ruhuna aykırı ve talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. Bir süredir buna benzer durumları yaşıyoruz ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Savunma sanayinde yerlileştirmeye hız verdik ki bu ambargolar savunmamıza zarar vermesin'' diye konuştu.

''Vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısı sınırlı''

İzmir’de medya mensupları ile buluşan Başbakan Binali Yıldırım, “Vatandaşlığa geçen Suriyeli sayısı sınırlı. 30 bin civarında oy kullanmaya hak kazanan var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum. Suriyeliler bizim misafirimiz memleketlerine gidecekler.'' dedi.

Münbiç açıklaması

Başbakan Yıldırım, “Münbiç konusunda 90 günlük bir yol haritası yaptık. Münbiç’te bizim askerlerimiz ve Amerikalılar devriye görevi yapıyor. YPG - PYD unsurlarının oradan tamamen çıkarılması ve oranın, asli unsurlarına teslimi olacak." şeklinde konuştu.

 

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