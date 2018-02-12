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Başbakan’dan ABD’ye: 'Pazarlığa kapalıyız'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin Afrin’i terörden temizleyeceğini, ABD’yle bu konuda pazarlığa kapalı olduklarını söyledi.

Başbakandan ABDye: Pazarlığa kapalıyız

12 Şubat 2018 15:03

Türkiye’yi ziyaret eden Makedon mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yıldırım, ABD’nin artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi gerektiğini belirterek, “Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika’nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı. Bölgede terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adım neyse atacaklarını belirten Yıldırım, “Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok” dedi.

HDP’NİN SKANDAL KONGRESİ

Başbakan Yıldırım’a HDP’nin terör örgütü propagandasına dönüşen skandal kongresi de soruldu. Yıldırım, “Türkiye’de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım” dedi. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Başbakan, suç işleyenin cezasını çekeceğini belirtti.

 

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