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Başbakan’dan ’Bağ-Kur borçlanması’ değerlendirmesi

İzmir’de esnaflarla buluşan Başbakan Binali Yıldırım, Bağ-Kur borçlanmasıyla ilgili sorulara, "O reformu bozmanın bir anlamı yok. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük olur" dedi.

Başbakandan Bağ-Kur borçlanması değerlendirmesi

19 Haziran 2018 14:01

İzmir’de esnaf buluşmasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Bağ-Kur borçlanmasıyla ilgili olarak, "Bağ-Kur borçlanmasıyla ilgili o reformu bozmanın bir anlamı yok. Türkiye’de 1992-1993’te bu sistem bozuldu. Türkiye ondan sonra krize sürüklendi. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük getirebilir” ifadelerini kullandı.

ÖTV 

İzmir’de esnaf buluşmasında konuşan Başbakan Yıldırım, nakliyecilerin ‘ÖTV kaldırılsın’ isteğine, "Nakliyecilere ÖTV’nin kaldırılması gerçekçi değil. Gelirlerimizin büyük kısmını bu oluşturuyor. Petrol kaynaklı yakıtlardan doğal gaza, elektriğe geçiyoruz. Çeşitlendikçe bir şeyler yapılabilir. Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017’ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık. Bu destek devam edecek. ÖTV orta ve uzun vadede ele alınması gereken bir konu" diye konuştu.

E-HACİZ 

Esnafın e-hacizle ilgili şikayetlerine de yanıt veren Başbakan Yıldırım, "E-haciz konusunu da kolayca halledeceğimizi düşünüyorum. Küresel ekonomide son bir senedir gelişmekte olan ülkeler aleyhine bazı gelişmeler yaşanıyor. Amerika faiz artırarak yatırımcıları ülkesine geri çağırıyor. Aynı durum Avrupa içinde geçerli. Bu da dış kaynak bekleyen ülkeler için sorun oluşturuyor. Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.  

 

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