Başbakan Binali Yıldırım, Ortaköy'de bir gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin, "Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Reina saldırganına gerçekleştirilen operasyonun detaylarının sorulması üzerine Yıldırım, "Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün yapılan İstanbul polisinin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Enise Vural