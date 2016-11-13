Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla’da gerçekleşen gemi indirme töreni öncesinde gazetecilerle selamlaştı. Yıldırım, elini uzatmakta tereddüt eden bir gazeteciye, "Uzat elini yahu, ben Maliye Bakanı değilim" diye espri yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla’da gerçekleşen gemi indirme töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen gazetecilerin yanına geldi. Gazetecilerle sohbet eden Yıldırım, elini uzatmakta tereddüt eden bir gazeteciye, "Uzat elini yahu, beni Maliye Bakanı değilim" diyerek espri yaptı.

Öte yandan törene katılan Karadeniz Holding CEO’su Orhan Karadeniz’in torunu Orka Deniz Karadeniz ise Başbakan Yıldırım’a çizdiği resmi gösterdi. Başbakanı çizdiğini söyleyen minik Orka, resmi gazetecilerle de paylaştı.