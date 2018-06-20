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Başbakan’dan gençlerle tekne turu

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle deniz turu yapmak üzere tekneye bindi.

Başbakandan gençlerle tekne turu

20 Haziran 2018 20:27
Başbakan’dan gençlerle tekne turu - Tıkla İzle

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde İzmir’de çeşitli toplantı ve ziyaretler yapan Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerle deniz turu yapmak üzere tekneye bindi. Balkan dernekleri ile yaptığı toplantının ardından İnciraltı’na gelen Başbakan, sahilde bulunan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım adına yapılan seçim şarkısının çalındığı tekneye binerken, tekne deniz turunun ardından Pasaport İskelesi’ne yanaşacak. 

Ceren Atmaca - Halil Karahan - Tolga Tahçı
 

 

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