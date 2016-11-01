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Başbakan'dan 'idam' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün gündeme getirdiği 'idam teklifine' Başbakan Binali Yıldırım'dan cevap geldi.

Başbakandan idam açıklaması

01 Kasım 2016 13:15

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında konuştu. Başbakan, MHP lideri devlet Bahçeli'nin "'AK Parti hazırsa, MHP dünden vardır. Başbakan hazırsa gelin bu işi bitirelim' sözlerine cevap vererek sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. Başbakan," İdam bir anayasa meselesidir. Diğer partilerle bu konuda anlaşılırsa. Burada sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Bu konu 15 Temmuz darbesinde gündeme geldi. Şehitlerimiz var. Milletimiz bunların cezasız kalmamasını istiyor. bu talebe, vatandaşın bu feryadına kulak kapayacak değiliz ancak bunu tek başımıza yapamayacağımızın ve bunun geriye doğru işlemeyeceğinin bilinmesi gerekiyor. Bahçeli'nin düşüncesini dikkate alacağız ve gerekli teklifimizi yapacağız" dedi.

Etiketler: Binali Yıldırım, devlet bahçeli, idam


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