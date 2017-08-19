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Başbakan’dan Konyaspor taraftarını heyecanlandıran mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, Atiker Konyaspor’a verilen 5 maç cezanın en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğini söyledi.

Başbakandan Konyaspor taraftarını heyecanlandıran mesaj

19 Ağustos 2017 21:32

Başbakan Binali Yıldırım, Konya’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu ve Lojistik Merkezi temel atma törenine katıldı. Törende ülke siyasetini ve yatırımları değerlendiren Başbakan Yıldırım, konuşmasının son kısmında Konyaspor’a da değindi. Başbakan Binali Yıldırım, Süper Kupa finalinde sahaya giren taraftarlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 maç seyircisiz oynama cezası alan ve bu cezaya itiraz eden Atiker Konyaspor’un yanında olacağı mesajını verdi.

Başbakan Yıldırım, “İki kupayı birden kazanan Konyaspor’u gönülden tebrik ediyorum. Konyaspor’a verilen cezanın da inşallah en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğimi de burada sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.

Başbakan’ın konuşması alanı dolduranlar tarafından uzun süre alkışlanırken destek mesajı taraftarlar arasında sevinçle karşılandı.

Davutoğlu: "Cezayı haksız buluyorum"

AK Parti Konya Milletvekili ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu da törendeki konuşmasında, verilen cezanın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Konyaspor’u psikolojik bir darbeye muhatap kıldığını söyledi. Davutoğlu cezayı eleştirerek, “Sadece Türkiye değil Avrupa’da da bizi temsil eden Konyaspor’a teşekkürü borç biliyorum. Tam da Konyaspor Avrupa sahalarına çıkmaya hazırlanırken al bayrağı oralarda temsil etmeye hazırlanırken verilen cezayı da haksız bulduğumuzu ifade etmek isterim. Böyle bir şehri, Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeye hazırlanan bir kulübü manevi olarak bu derece psikolojik bir darbeye muhatap kılmak doğru olmadı, yakışmadı. Konya’ya hiç yakışmıyor. Konya çok daha iyisini hak ediyor. İnşallah Konyaspor bu cezayı verenlere en iyi cevabı sahada verecek” diye konuştu. 

H.İbrahim Parlak - Mustafa Yaşar Beşer 

Etiketler: Binali Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi, YHT


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