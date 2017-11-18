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Başbakan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizi derinden üzmüştür" dedi.

Başbakandan Naim Süleymanoğlu açıklaması

18 Kasım 2017 16:46

Başbakan Binali Yıldırım, Naim Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizi derinden üzmüştür. Halterde ülkemizi en yüksek seviyelere çıkaran ve bütün zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu, milletimize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerde taht kurmuştur. Sahip olduğu spor ahlakı ve milli duruşuyla bütün Türk milletinin saygısını, sevgisini kazanmıştır.

Spor dünyamız çok kıymetli bir mensubunu kaybetmiştir. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.  

 

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