Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL’in bitmesiyle birlikte teşekkür mitinglerine başlamaya hazırlanıyor. Başbakan Yıldırım’ın ekim ayı içerisinde başlaması planlanan teşekkür mitingleri takvimi kapsamında 81 ile gideceği öğrenildi.

Niğde’den başlayacak

Henüz planlama aşamasındaki mitinglerin Niğde’den başlaması tasarlanıyor. 15 Temmuz darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci askerlere karşı koyan ve şehit olan Ömer Halisdemir’in memleketi olan Niğde’den başlayacak mitinglerin günde 2 bazen de 3 ilde olabileceği de ifade ediliyor. Yıldırım, gittiği illerde 15 Temmuz’da şehit olanların hem ailelerine hem kabirlerine de ziyaret gerçekleştirilecek. El konulan bazı yurt ve okullara şehitlerin adları verilirken yenilenen bu kurumların bazılarının açılış törenlerine Yıldırım’ın da katılabileceği ifade ediliyor.

Muhalefete davet

Yıldırım’ın 81 ildeki mitinglere CHP ve MHP’li milletvekilleri ile il başkanlarını da davet edilmesinin planlandığı da belirtildi. Mitinglerde parti simgeleri yerine Türk bayrakları ile miting alanlarının hazırlanması planlanıyor.

Kıvanç El - Milliyet gazetesi