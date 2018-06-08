Başbakan'dan önemli OHAL ve af açıklaması

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Başbakan Binali Yıldırım, özel bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. Çankaya Köşkü’nde düzenlenen programda konuşan Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinden sonra TBMM Başkanı olacağı yönündeki tahminler hakkında, “Şu anda biz bunları düşünecek durumda değiliz. Bir yandan Cumhurbaşkanımız bir yandan biz fellik fellik memleketin her köşesini dolaşıyoruz. Şu ana kadar 22 ilde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Seçimleri aradan çıkaralım, yeni meclis oluşsun Cumhurbaşkanı seçimi belli olsun memleketin işleri sahipsiz kalmaz. Bir çözüm bulunur bir şekilde” şeklinde konuştu.

Avusturya’nın camileri kapatma kararı

Yıldırım, Avusturya’nın 7 camiyi kapatması ve Türk din görevlilerini sınır dışı etmesi karşısında Türkiye’nin tutumunun ne olacağının sorulması üzerine, “Avusturya bir süreden beri izlediği ırkçı politikalar ve söylemlerle zaten Avrupa Birliği’nin genelinden ayrışmış durumda. Yeni seçilen Başbakan maalesef gelecek hedeflerini iç siyasette akılcı olmayan kararlarla inşa etmeye çalışıyor. Avrupa’nın değerleri fikir özgürlüğüdür, inanç özgürlüğüdür, hoşgörüdür. Alınan bu kararda bunların hiçbirisi yok. Tamamen bir İslam düşmanlığı, din düşmanlığı var. Popülist söylemlerle uzun vadede siyasette başarılı olma imkanı yoktur. Kısa vadeli çıkar elde etme adına 2 milyara yaklaşan İslam dünyasının tepkisini göze almak hiç de akıllı siyasetçiye yakışan bir şey değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“Ne evrensel hukuk kurallarına, ne AB değerlerine ne de azınlıkların hak ve hukukuna sığacak bir karar değildir”

Dünyanın din düşmanlığından, mezhep savaşlarından, ırkçılıktan çok büyük bedeller ödediğini ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

“İkinci Dünya Savaşı’na bakın, Avrupa’daki mezhep savaşlarına bakın, Ortadoğu’daki olaylara bakın üzüntülerle doludur. İsrail-Filistin meselesinde de İsrail yönetiminin yaptığı tamamen bir bölgede dinler arası çatışmayı körüklemekten öte bir şey değildir. Dolayısıyla din meselesini başımızın üzerinde tutmamız lazım. Üzerinden yorum yapılacak, fikir yürütülecek bir mesele olarak görmeye başladığımız zaman yani dini ağzımızın seviyesine getirdiğimiz zaman ortalık karışıyor. O bakımdan fevkalade yanlış bir karardır. Ne evrensel hukuk kurallarına ne Avrupa Birliği değerlerine ne de azınlıkların hak ve hukukuna sığacak bir karar değildir. Hele hele Avusturya’nın yakında Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması çok daha durumu vahim hale getirmektedir. Böyle bir Avrupa Birliği ülkesine bu zihniyetteki yöneticilere Avrupa Birliği nasıl emanet edilir, onu Avrupalıların takdirine bırakıyorum.”

“Ümit ederim yakın zamanda OHAL meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağanüstü halin kaldırılacağının sinyalini verdiğini söyleyen Yıldırım, OHAL’in devlet için geçerli olduğunu, vatandaşların yaşamlarına ilişkin bir kısıtlamanın olmadığını belirterek, “OHAL bize özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ yapılanmasıyla mücadelede bize önemli bir esneklik sağlıyor. Bu mücadelede de ciddi bir ilerleme kaydedildi. Mahkemeler hemen hemen darbeye bizzat bulaşanların hükümlerini veriyor, cezalar kesiliyor. Devam eden çok az dava kaldı. Ayrıca bu ihraç edilenler, açığa alınanlar, memuriyet dışına çıkarılanlar bunlar konusunda da bir imkan getirdik. OHAL’e rağmen İtirazları İnceleme Komisyonu kurduk. Bütün şikayetleri topladı komisyon. Hatta öylesine detaylı çalışma yaptılar ki bir kişi hakkında mesela sadece istihbarat kuruluşlarının verdiği bilgiler değil mahkemelerdeki dosya bilgilerini de veya medyadaki orada buradaki bilgileri de bir araya toplayıp teker teker değerlendiriyorlar ve sonuçlandırıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL’in kaldırılmasının söz konusu olduğunu açıklamasının çok yerinde olduğunu aktaran Yıldırım, “Ümit ederim yakın zamanda OHAL meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir. Seçim olacak, ondan sonra hükümet belli olacak. Bu seçimin en önemli özelliği, seçim sandıkta belli olduğu zaman hükümet de belli oluyor. Meclis kompozisyonu da belli oluyor. Yeni sistemde güvenoyunu sandıkta millet veriyor. Tabii bu OHAL’in kaldırılması küresel yatırımcılar açısından da önemli bir rahatlamayı getirecek” diye konuştu.

“Gündemimizde af yok”

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af çıkarılması yönündeki talepleri hakkında, affın gündemlerinde olmadığını ifade etti.

“Operasyonu komşularla yapmak isteriz, ne Suriye'nin ne Irak'ın toprağında gözümüz yok”

Kandil'e operasyon düzenlenmesi söylentileri hakkında konuşan Yıldırım, terörle mücadelede konsept değişikliğine gidildiğini, yurt içindeki terörü sorun olmaktan çıkardıklarını belirterek, “Fırat'ın doğusunda sorunumuz devam ediyor. Sınırın 30 kilometre derinliğinde TSK unsurları konuşlandı. Biz bunu komşu ülkelerle yapmak isteriz. Ne Suriye'nin ne Irak'ın toprağında gözümüz yok” şeklinde konuştu.

Caner Ünver-Musa Erdoğan

