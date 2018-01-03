Başbakan'dan rekor dolu yıl

Başbakan Binali Yıldırım, 2017’de yoğun bir tempoyla çalıştı. 61 ile 94 ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, 13 ülkede temaslarda bulundu. Yıldırım 2017’de 15 mevkidaşını da Ankara’da ağırladı. 2017’nin Ocak ayında beraberinde çok sayıda bakanla Irak’ı ziyaret ederek önemli temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, mayıs ayında Somali Konferansı’na katılmak için, kasım ayında ise İngiltere Başbakanı Theresa May’ın davetlisi olarak iki defa İngiltere’ye gitti. 2017 içerisinde Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Yıldırım, Türkiye’den Vietnam’a Başbakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım ayrıca Singapur, ABD, Gürcistan, Malta, Yunanistan, KKTC, Güney Kore, Bangladeş ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, bu ziyaretlerinin yanı sıra Başkent’te de yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Başbakan, geçen yıl içerisinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün, Pakistan, Bulgaristan, Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık 15 mevkidaşı ile BM Genel Sekreteri ve çok sayıda ülkenin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı’nı Türkiye’de misafir etti.

2017 yılı içerisinde yoğun yurtdışı temaslarının yanı sıra yurt içinde de adeta mekik dokuyan Başbakan Yıldırım, 61 ile 94 ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, seçim bölgesi İzmir’i 8, memleketi Erzincan’ı 4, Eskişehir-Kayseri-Kırıkkale’yi ise üçer kez ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Ardahan, Artvin, Karabük, Çankırı, Hakkâri, Şırnak, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Sivas, Elâzığ, Burdur, Edirne ve Mersin’e de ikişer kez ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım yılın son gününde ise Burdur ve Isparta’ya gitti.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, 2018’de de hız kesmeyecek. Yıldırım’ın gündeminde en önemli madde, ‘kalkınma, yatırım ve istihdam’ olacak. Bu yılın en önemli açılışı İstanbul Üçüncü Havalimanı olacak. Havaalanına ilk uçak şubat ayında inecek ancak resmî açılışı 29 Ekim’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘rüyam’ dediği çılgın proje Kanal İstanbul’un temelinin de 2018’de atılması planlanıyor. İstanbul’da da 27 kilometrelik Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Hattının ihalesine çıkılacak.