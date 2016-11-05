Başbakan Binali Yıldırım, dün (4 Kasım) Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, AP Başkanı Schulz, Türkiye'deki gelişmeler konusunda değerlendirmelerini aktararak, Türkiye-AB işbirliğinin ortak değerler ve çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesinden yana olduğunu, tüm Avrupa için önemli bir ortak olan Türkiye’deki gelişmelerin doğal olarak Avrupa kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini, birbirini iyi anlamanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Türkiye’deki gelişmeler hakkında muhatabına bilgi vererek, Avrupa’daki bazı çevrelerin yanlış ve eksik bilgilerden hareketle, bazı temelsiz önyargılarla Türkiye hakkında talihsiz beyanatlarda bulunduklarını, yargının bağımsız olduğunu ve işlemlerini kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin halihazırda başta PKK ve FETÖ olmak üzere eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve terörün vatandaşları hedef almaya devam ettiğini, bunun son örneğinin Diyarbakır’da yaşanan ve PKK tarafından üstlenilen saldırı olduğunu belirtti. Bu hain terör şebekelerine destek verenlerin, her kim olursa olsun, yargı sürecinden bağışık olmalarının hiçbir hukuk devletinde mümkün olmadığını, bu bağlamda bağımsız mahkemelerce alınacak kararlara herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, Türkiye’deki gelişmelerin Avrupa kamuoyuna çarpıtılarak yansıtılmasından ve teröre destek verenlere Avrupa’da bazı siyasi çevrelerce arka çıkılmasından kamuoyunu büyük rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, diğer taraftan, ülkemizin AB üyelik hedefinin kararlılıkla devam ettiğini, Türk ve AB makamları arasındaki diyaloğun artarak sürmesinin istendiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım ve AB Başkanı Schulz önümüzdeki dönemde Türkiye-AB işbirliği ile gündemdeki diğer konuların karşılıklı üst düzey temaslarda ele alınması konusunda mutabık kaldı.

Enise Yapar