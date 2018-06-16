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Başbakan’dan ’şeker fabrikası’ açıklaması

Tokat’ta halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, Turhal’da devredilen şeker fabrikasında üretimin artacağını, isteyen işçilerin farklı kamu kurumlarına geçebileceğini söyledi.

Başbakandan şeker fabrikası açıklaması

16 Haziran 2018 16:08

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçim kampanyası kapsamında Tokat mitinginde konuştu.

"İŞÇİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Yıldırım, "Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız buradan söz veriyorum" dedi.

"İNSANSIZ HAVA ARACI BETON MU?"

Ekonomi hakkında da konuşan Yıldırım, "Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor.' Boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Büyümeye 'beton ekonomisi' diyorlar. Soruyorum, insansız hava aracı beton mu?" ifadelerini kullandı.

BU AY İKİ BAYRAM KUTLAYACAĞIZ

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı."

 

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