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Başbakan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütleriyle mücadelenin bütün vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar süreceğini söyledi.

Başbakandan terörle mücadelede kararlılık mesajı

17 Eylül 2016 14:49

Başbakan Yıldırım, Doğubeyazıt ziyaretleri kapsamında 4 korucunun ailesinin oturduğu Karakent köyüne geldi. Şehit korucular, Ahmet Demir, Mehmet Demir, Adem Demir ve Abdulhadi İsmailoğluları’ıin yakınlarıyla görüşen Başbakan Binali Yıldırım, başsağlığı dileğinde bulundu. Köy meydanında kurulan taziye çadırında konuşan Binali Yıldırım, "Terör örgütlerinin kutsalı yok. Terör örgütleri kim parayı verirseler ona hizmet ederler. İşte Kürtlerin sorunlarını dertlerini halletmek için mücadele ettiğini söyleyenler burada görüyorsunuz Kayakent’te, Gökçebudak’ta ve Somkaya’da Kürtk kardeşlerini kahpece katlediyorlar, şehit ediyorlar. Bu mudur Kürtlerin sorununu çözmek. Bu mudur Kürtlerin hakkını hukukunu aramak. Onları öldürmekle mi, onları şehit etmekle mi bunu başaracaksınız. Bu bir oyundur, küresel bir oyundur. Nasıl Suriye’de, Irak’ta bir ulusu, bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa Türkiye’de de aynı oyunu oynama çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız. Ağrı da bu oyunun farkında, Edirne de bu oyunun farkında 79 milyonda vatan evladı bu oyunun farkında. Ama bunların efendileri ve taşeronları bu işe kim bulaşmışsa iyi bilsin ki bu sefer yanlış adresteler” dedi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, terörün küresel bir oyun olduğunu söyleyerek, "Operasyonlar hız kesmeden devam edecek. Ne kadar devam edecek? Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yüzde 100 temin edilinceye kadar devam edecek. Yine bu alçak terör örgütünün, bu canilerin korucularımıza, jandarmamıza, polisimize, askerimize yönelik saldırıları tamamen bitinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Binali Yıldırım


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