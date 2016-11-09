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Başbakan’dan Trump’a ’Gülen’ çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, Donald Trump’ı kutladı, yeni ABD Başkanına terörist başı Fetullah Gülen’in iadesi için çağrı yaptı.

Başbakandan Trumpa Gülen çağrısı

09 Kasım 2016 11:39

Başbakan Yıldırım, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik ederek, "Bugün bir yıldır bütün dünya kamuoyunu meşgul eden ABD'de seçim sonuçlandı ve seçim sonucu birçok insanın düşündüğünün aksine farklı şekilde gerçekleşti. Cumhuriyetçi aday Donald Trump yeni başkan olarak ABD'nin 45’inci başkanı olarak seçildi. Sayın Trump'ı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Eminim ki uzun bir geçmişe dayanan Türkiye-ABD stratejik ortaklığının artık tartışmalardan kurtarmış bir şekilde, bölgedeki barış ve istikrarı önceleyen politikalarla geçmişten gelen geleneksel dostluk ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi için yeni başkana bir fırsat alanı oluşturur. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı, azmettiricisi olarak ABD topraklarında yaşayan FETÖ, Fethullah Gülen'in bir an önce ülkemize iadesi konusunda yeni başkana buradan açıkça bir çağrısı yapıyorum, bu terör örgütü başını kısa sürede ülkemize iade ederseniz Türkiye-ABD dostluğu için yeni bir başlangıç, sayfa açmış olursunuz" dedi. 


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