Başbakan’dan yeni evli çifte nasihatler

Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere geldiği Sivas’ta Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın oğlu Burak Aydın ve gelini Kübra Karaca’nın nikah törenlerine katıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bakanlar ve milletvekillerinin de şahitlik ettiği nikahı damadın babası Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın kıydı. Aydın, evlilik cüzdanını teslim etmesi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e uzattı. Cüzdanı alan Gül, ’Başbakan Binali Yıldırım’ın söyleyecekleri vardır’ diyerek sözü Yıldırım’a verdi. Yıldırım genç çifte ve davetlilere hitaben, “Gençler Burak ve Kübra. Evlilik Aşık Veysel’in de dediği gibi uzun ince bir yol. Hemen öyle telaşlanmayın. Bu yolları sizin için Ulaştırma Bakanımız uzun duble yol haline getirdi. Burada işiniz kolay olacak. Ama zaman zaman da tabii ki zorluklarınız olacak. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız. Mutlulukları da paylaşıp arttıracaksınız. Bir ömür boyu sevgi ile samimiyet ile sadakat ile bu yolculuğu sürdüreceksiniz. Değerli misafirler, biz evlatlarımızın tahtını yaparız da bahtını yapamayız. Rabbimiz bu iki gencimizin bahtını açık etsin. Şimdi Burak, evliliğin sırrı nedir biliyor musun? İtaat et rahat et. Kübra sen de havaya girme hemen. Sen de ’peki’ demesini bileceksin. Birisi hiddetlenince diğeri ’peki’ diyecek. Gül gibi geçinip gideceksiniz. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız da az önce bahsetti. Cumhurbaşkanımızın gittiği nikahlarda nasihatleri var. Gidemediklerinde de bizi görevlendiriyor. Biz aynı nasihati tekrar ediyoruz. Bunu da anlatırken Beypazarlı ihtiyar bir hacı amcanın tekerlemesi var. Onu kullanıyoruz. ’Bir olur galip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur gerisi Allah kerim.’ Bütün bu nasihatleri yaptıktan sonra benim burada görevin bitiyor. Darısı tüm bekarların başına olsun” dedi.

Ardından sözü alan Gül, “Sayın Başbakanımız çok güzel nasihatlerde bulundu. Geriye söyleyecek çok bir şey kalmadı. Güzel bir aile olun, örnek olun, güzel çocuklarınız olsun, çok olsun. Siz ne kadar mutlu olursanız aileniz de o kadar mutlu olacaklardır. Nüfus cüzdanı her zaman gelinlere verilir” diyerek cüzdanı Kübra Karaca Aydın’a teslim etti.

Başbakan Yıldırım ardından akrabası olan Merve Vural ve Mehmet Çakıcı çiftinin de düğün törenine katıldı. Daha sonra geçtiğimiz hafta Diyarbakır Lice’de şehit olan Uzman Çavuş Erkan Sakal’ın evine ziyarette bulundu.

Veysel Korkmaz - Onur Erden - Uğur Yiğit