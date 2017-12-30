Başbakan'dan Yunanistan'a 'ada' uyarısı!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Edirne 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente geldi. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlenen Kongre'ye katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, komşu ülke Yunanistan’a Ege Denizi üzerinde bulunan adacık ve kara parçalarını iç siyaset meselesi haline getirmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Ege’de olsun Doğu’da olsun tek bir çakıl taşını kimseye vermeyiz. Ege’de komşumuzun cinlik yapıp henüz netleşmemiş kara parçalarına niyetlenmesi yanlış olur" ifadelerini kaydetti.

"Gönlümüzün ilacısınız"

Başbakan Binali Yıldırım, "Serhad şehri Edirne, payitaht Edirne, Fatih’in doğduğu, Sinan’ın gelin gibi süslediği, Şükrüpaşa’nın destan yazdığı Edirne, sizinle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını sizlere getirdim. Kars’tan Edirne’ye tek yüreğiz, tek milletimiz birlikte büyük Türkiye’yiz. Bu salon bunun en güzel fotoğrafı. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Başımızın tacısınız. Gönlümüzün ilacısınız. Hepinizi bu güzel günde muhabbetle selamlıyorum" dedi.

"Doğu Kudüs Filistin’in başkenti"

Başbakan Binali Yıldırım, Müslüman ülkelerin ve aklıselim Batı dünyasının Kudüs konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını belirterek, "6. Olağan İl kongremizi yapıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Geçmişten bugüne bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete göç edenlere de rahmetlerimizi sunuyoruz. Edirne Kudüs’ün kardeşi. ABD Başkanı çıktı dedi ki ‘Kudüs, İsrail’in başkenti’ dedi. Ee ne oldu? Ben yaptım dedim demekle oluyor mu? Buradan da çıktı milletin adamı Erdoğan ne dedi? ‘Senin kararını tanımıyorum’ dedi. Yıllardan beri devam Filistinlilerin haklı davasına insanlık sahip çıktı. Bugün inşallah Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu bütün dünya tanıyacak ve bu sorun da ortadan kalkacak" diye konuştu.

"ABD ile aramızda olan vize kısıtlaması kaldırıldı"

"Bizim kimseyle alıp veremeyeceğimiz bir şey yok" diyen Yıldırım, "Dün iyi bir haber geldi. ABD ile aramızda olan vize kısıtlaması kaldırıldı. İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin, çatışmanın tarafı olmayacağız. Dostluklarımızı artıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız dedik. Bunun için dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa Türkiye bütün gücüyle orada. Türkiye’nin milli menfaatlerine aykırı ne olursa, orada da gerekeni yaparız. Gençler, bizler sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz" dedi.

"Ege’de komşumuz cinlik yapmasın, dünyayı dar ederiz"

Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi’nin Türkiye ile Yunanistan ile arasında bir dostluk denizi olduğunu hatırlatarak, "Ancak zaman zaman iç siyaset nedeniyle çatlak sesler geliyor. Adalar, hava sahası ile ilgili. Türkiye büyük bir ülke, geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet var. Ege’de olsun Doğu’da olsun tek bir çakıl taşını kimseye vermeyiz. Ege’de komşumuzun cinlik yapıp henüz netleşmemiş kara parçalarına niyetlenmesi yanlış olur. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza göz diken olursa onlara dünyayı dar etmeyi biliriz. Ege konusunu iç siyaset meselesi yapmak aramızdaki dostluğu bozmamak için bu konulardan uzak durmalarını komşularımıza tavsiye ederiz" ifadelerini kaydetti.

"Sen önce kendi belediyelerinde Allah’ın suyunu 1 lira yap"

Başbakan Yıldırım, ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’na da Edirne’den eleştirilerde bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu söylemleri ile tüm hızıyla popülizm yapmaya devam ediyor. Edirne’de geçmiş yıllarda mazotu 1 lira yapacağını ilan etmişti. Halk ona inanmadı ve seçmedi. Sen önce mazotu 1 lira yapacağına, sahip belediyelere söyle de suyun 4 liradan 1 liraya düşür. Önce Allah’ın suyunu 1 liraya indir de bu insanlar sana inansın. Bu şimdi bol keseden atıyor ya ne de olsa sırtında yumurta küfesi yok" diye konuştu.

"2018’de terörle mücadele ve büyüme devam edecek"

Yıldırım, "2018’de büyümenin, terörle mücadelenin başarılı olacağı bir yıl olacak. Bölgesel karışıklar ve ekonomik belirsizlikler hakim olduğu halde biz aldığımız tedbirlerle bu yıl da hiçbir sorun yaşamadan başarılarla dolu bir yılı geri de bırakıyoruz. Hatırlayın 15 Temmuz FETÖ kanlı girişiminin ardından ülkemiz bir yol ayrımına girdi. Edirne kadınıyla yaşlısıyla çocuğuyla insanlarımız meydanlardaydı. Edirne bir kez daha bağımsızlık destanı yazdı, darbecilere darbe vurdunuz, Allah sizden razı olsun" dedi.

Partili gençlerin ‘İdam isteriz’ sloganlarına ise Başbakan Yıldırım, "Gençler idam bir sefer ölümdür, bunlar her gün ölüyorlar. Onlara ağırlaştırılmış müebbet hapisler verilecek, veriliyor, ömürlerini kodeslerde geçirecekler" dedi.

"Bylock mağdurlarının haklarını iade ettik, ediyoruz"

CHP’nin ve bazı kesimlerin sivillerin korunmasına yönelik düzenlenen yasaya tepki göstermelerini sert bir dille eleştiren Yıldırım, "Bu KHK’ların karşısında durmak darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak bu bayrağı sevmek, demokrasiye sahip çıkmaktır. Bu vesile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bylock mağdurlarının haklarını iade ettik. Yaşla kuru bir tutulmayacak dedik. Mağduriyetler varsa bunlar giderilecek" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu ve aynı gemide bulunanlara bu KHK’dan rant çıkmaz"

Başbakan Yıldırım, "1 milyona yakın taşeron ‘ne olacak bizim durumumuz’ diye merak ediyorlardı" ifadelerini kullanarak, "Ve nihayet karar verdik, tüm taşeron işçilerimizi daimi kadrolara aldık. 1 milyon vatandaşımızın evinde yeni yıla girerken bayram havası oluştu. Gemlik, KHK ile yeniden başka bir yere taşınacak dedik. KHK’larda bunlara da yer verdik. Deprem riski olduğu için bu beldemizi başka bir yere taşıyacağız. Doğu bölgesinde de bazı değişikliler yapacağız. Buna da karşı çıkıyorlar. Kılıçdaroğlu, konuşuyor ama boş konuyor. Kılıçdaroğlu ve onunla aynı gemide bulunanlara bu KHK’dan rant çıkmaz" dedi.

Başbakan Yıldırım, asgari ücretin de tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dilediklerini belirterek, "Asgari ücret yüzde 14.2 ile 1603 liraya çıkardık. Milyonlarca insanımızın alın teri karşılıksız kalmadı. Enflasyonun üstünde tuttuk" diye konuştu.

Öte yandan kongrede, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de birer selamlama konuşması yaptı. Kongre, seçime tek liste ile giren İlyas Akmeşe ve yönetim kadrosunun seçilmesi ile son buldu. Ayrıca Fatma Betül Sayan, Faruk Özlü, Hayati Yazıcı, Harun Karaca, Hamza Dağ, Mehmet Muş, Mustafa Şentop gibi AK Partili bakan ve üst düzey yöneticiler, milletvekilleri, bölge il ve ilçe belediye başkanları ve partililer, Başbakan Yıldırım’a eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Kırklareli'de düzenlenecek kongreye katılmak üzere karayolu ile kentten ayrıldı.

Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız