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Başbakan'ın ailesi Suriye'ye 3 tır daha yardım gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım’ın ailesi, Suriyeli çocuklara süt, helva ve gıda malzemelerinden oluşan 3 yardım tırı daha gönderdi. Türk Kızılayı İstanbul Başkanlığı, Yıldırım ailesinin gönderdiği son yardım tırları ile birlikte 377 tırı bölgeye ulaştırdı.

Başbakanın ailesi Suriyeye 3 tır daha yardım gönderdi

20 Ocak 2017 10:32

Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım (Köylübay) ile kardeşi İlhami Yıldırım, Halep’teki çocuklar için geçen ay olduğu gibi bu ay da 3 tır yardım malzemesi gönderdi. Helva, süt ve çeşitli gıda ürünlerinden oluşan tırların bölgeye ulaştığı ve dağıtımların devam ettiği öğrenildi. Başbakan’ın ailesi tarafından Kızılay'ın Suriye İnsani Yardım Kampanyası kapsamında bugüne kadar 6 tır dolusu gıda malzemesinin gönderildiği kaydedildi. İstanbul’da hazırlanan yardım tırları, Kızılay aracılığı ile İdlib ve diğer yerleşim yerlerine ulaştırıldı. Öte yandan, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılayı İstanbul Başkanlığı’nın Halep için hazırlanan 377 tır insani yardım malzemesini bölgeye intikal ettirdiği açıklandı.

Halep'in çocukları üşümesin diye

Suriyeli çocuklar için bez, mama, süt ve battaniye gibi malzemelerin hazırlandığını belirten Türk Kızılayı İstanbul Başkanı İlhami Yıldırım, “İstanbul'dan 24 bin paket çocuk bezi , 576 bin adet litrelik süt, 500 bin adet 200 ml’lik süt, 465 bin 150 paket bebek maması ve 14 bin 540 çift kışlık ayakkabı gönderdik” dedi.

İstanbul halkı ve sivil toplum kuruluşları tarafından Kızılay’a bağışlanan ihtiyaç malzemelerinin tüm zorluklara rağmen İdlib’e ulaştırıldığını kaydeden İlhami Yıldırım, “Bugüne kadar 110 tır un, 140 adet çadır, 90 tır bakliyat çeşitleri, 3 tır kömür, 700 soba, 355 bin paket helva, 25 bin adet battaniye, 303 bin paket peynir ve çeşitli insani yardım muhteviyatlı malzeme bölgeye ulaştırılmıştır. Bölge halkına sıcak ekmek imkanı sunması için de mobil ekmek fırını gönderilmiştir” diye konuştu.

Türk Kızılayı İstabul Başkanı İlhami Yıldırım, “Yardımlarımızın düzenli bir şekilde bölgeye geçişini sağlamak için Hatay’da 100 tır kapasiteli antrepo kiralanmıştır. Yardım kampanyası, genel merkezimizin nezdinde Suriye Ülke Alan Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir” şeklinde konuştu.

Yardımların devam edeceğini anlatan Yıldırım, hali hazırda 3 tır bebek maması, 5 tır patates ve gıda malzemelerinden oluşan yardım konvoyunun önümüzdeki günlerde uğurlanacağını ifade etti. 


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