Başbakan'ın kardeşinden ALS hastası Yasin Asma'ya ziyaret

Sabah saatlerinde kente gelen İlhami Yıldırım, 5 yıl önce Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Yasin Asma’yı evinde ziyaret etti. Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi’nde yaşayan Asma’nın evine gelen İlhami Yıldırım’a AK Parti üyeleri eşlik etti.

ALS hastası Yasin Asma, kızı Sevra Asma’nın yardımıyla alfabetik tablo ile Başbakan Binali Yıldırım’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam söyledi. İlhami Yıldırım ise ‘aleyküm selam’ diye yanıt vererek evden ayrıldı.

Umutcan İşledici

