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Başbakan'ın müjdesi Diyarbakırlıları heyecanlandırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Cumali Atilla'nın girişimleri sonucu Dağkapı semtinden hastanelere kadar gidecek olan ve Diyarbakır trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak raylı sistem projesinin kabul edilerek yatırım programına alınması, Diyarbakırlıları heyecanlandırdı.

Başbakanın müjdesi Diyarbakırlıları heyecanlandırdı

31 Aralık 2016 13:03
Başbakan'ın müjdesi Diyarbakırlıları heyecanlandırdı - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım’ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Dağkapı-hastane raylı sistem hattı projesini onaylaması Diyarbakırlıların yüzünü güldürdü. 10 yıldan fazla bir süredir raylı sistemin kent genelinde konuşulduğunu fakat bir türlü hayata geçirilemediğini belirten vatandaşlar, atılan bu adımla Diyarbakır halkının ulaşım sorununun bir nebze olsun çözüleceğini belirtti.
Diyarbakırlı vatandaşlar, “Raylı sistemin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Eskiden söylüyorlardı, yaparız tarzında, proje bir türlü faaliyete geçmedi. Bu Diyarbakır’a yakışacak bir projedir, kim yaparsa biz ona teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun, geç kalınmış bir çalışma. Olumlu düşünüyoruz” dedi.

Kayyum icraatlarını sürdürüyor
İçişleri Bakanlığı tarafından KHK ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Cumali Atilla'nın göreve başlamasının ardından eksik olan hizmetleri hızlı bir şekilde tamamlaması ve projeleri onaylatması vatandaşlardan büyük taktir topladı. Son 3 dönemdir HDP'li belediyenin yürüttüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde uzun zamandır düşünülen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen ve kent için hayati önem arz eden raylı sistem projesinin kayyum tarafından hazırlanarak Başbakan Binali Yıldırım'a sunulması ve başbakanın bu projeyi onaylaması kentte heyecana neden oldu.


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