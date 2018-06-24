Başbakan’ın sandığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti galip çıktı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Karabağlar ilçesindeki çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nda sabah saatlerinde oyunu kullandı.
2354 No’lu sandıkta oyunu kullanan Yıldırım’ın sandığından AK Parti galip çıktı. Toplam 333 oyun kullanıldığı sandıktan çıkan oy dağılımı şöyle:
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: 153
Muharrem İnce: 136
Meral Akşener: 21
Temel Karamollaoğlu: 5
Selahattin Demirtaş: 19
Milletvekilliği seçim sonuçları:
AK Parti: 126
CHP: 109
İYİ Parti: 30
Saadet Partisi: 10
HDP: 27
Cumhur İttifakı: 2
Sandıktan çıkan oyların biri geçersiz sayıldı.
Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri