Diğer
Kategoriler

Başbakanlık raportörü serbest bırakıldı

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan ve Adıyaman’da yakalanan Başbakanlık raportörü F.K., çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başbakanlık raportörü serbest bırakıldı

31 Temmuz 2017 19:01

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan aranan ve Adıyaman-Çelikhan yolu üzerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalanan Başbakanlık raportörü F.K. gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.K.’nın 2011-2015 yılları arasında Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığında görev yaptığı, 2015-2016 yıllarında Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalıştığı öğrenildi.

Ahmet Arslantaş 

Etiketler: fetö, serbest kalma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!