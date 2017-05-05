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Başbakanlık ve Bakan Albayrak suikast davasına müdahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak 15 Temmuz gecesi Marmaris’te düzenlenen suikast girişimi davasında ikinci ara karar açıklandı. Ara kararda Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın müşteki sıfatıyla müdahilliği kabul edildi.

Başbakanlık ve Bakan Albayrak suikast davasına müdahil oldu

05 Mayıs 2017 18:15

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davasında ikinci ara karar açıklandı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada verilen ara kararda, tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ara kararda Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın müşteki sıfatı ile müdahilliği kabul edilirken, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın müştekilik talebi reddedildi. Duruşma 13 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. 

Bekir Tosun


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