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Başbakanlıktan Filistin’e yardım çağrısı

Başbakanlık, Gazze’de yaşanan şiddet olayları nedeniyle açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele eden Filistinlere gerekli yardım ve desteğin sağlanması amacıyla kampanya başlatıldığını duyurdu.

Başbakanlıktan Filistine yardım çağrısı

18 Mayıs 2018 08:38

Resmi Gazete’de Başbakan Binali Yıldırm’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kayıplarının şiddetini arttırarak devam ettiği, Filistin halkının büyük kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele ettiği bildirildi.
Türkiye’nin dost ve kardeş Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesi adına her türlü desteği sağlayacağının belirtildiği genelgede, bu amaçla başlatılan yardım kampanyasının Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edildiği aktarıldı.


Genelgede şu ifadelere yer verildi:


“Başlatılan bu yardım kampanyasında valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır. Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, Filistin halkına ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.”
Genelgenin ekinde Filistin’e gönderilmek üzere bağış paralarının yatırılacağı hesap numaraları yer aldı.  

 

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