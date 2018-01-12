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Başı kesik halde bulunan kadının katili 3 yıl sonra bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde, 3 yıl önce ormanlık alanda başı kesik halde bulunan 35 yaşındaki kadının katilinin eski kocası olduğu ortaya çıktı. Katil koca jandarma ekipleri tarafın yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Başı kesik halde bulunan kadının katili 3 yıl sonra bulundu

12 Ocak 2018 13:10

Edinilen bilgiye göre, Serik’in Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Eylül 2014 günü saat 18.00 sıralarında başı kesik kadın cesedi bulundu. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzeri tahta ve taşlarla kapatılan kadının yaklaşık 7 ay önce öldürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada, kadının başı bulunamazken, ceset otopsi için önce Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na, ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

3 yıl sonra kimliği tespit edildi

Jandarma, kayıp başvurusunda bulunan kişileri Adli Tıp Kurumuna yönlendirerek DNA testi için kan örneği vermelerini sağladı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonunda cesedin, Akbaş Mahallesi'nde oturan ve Temmuz 2014 tarihinde boşanan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Leyla Kavak'a ait olduğunu tespit edildi. Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz salı günü aralarında Leyla Kavak'ın eski eşi 52 yaşındaki M.D. ve kardeşi Ö.D.'nin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren şüphelilerden eski koca M.D. cinayeti itiraf etti.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen M.D. tutuklanırken, diğer şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5'inin işlemlerinin sürdüğü belirlendi.

Etiketler: antalya, baş, cinayet

 

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