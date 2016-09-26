Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi’nde 18 yaşındaki Ayşe A.’nın başı kesildikten sonra bir ahırda yakılmaya çalışıldığı ileri sürülmüştü. Olayla ilgili, Ayşe’nin babası, 1’i kız, 3 kardeşi ile amca ve yengesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. İhlas Haber Ajansı (İHA), Ayşe A.’nın köyüne giderek, yakınlarına ulaştı.

Yas havasının hakim olduğu köyde, Ayşe’nin yakılmaya çalışıldığı ahırın önünde, gözyaşları içerisinde İHA muhabirine konuşan ablası Kelsuman A., Nusaybin’de oturduğunu ve olay günü Siirt’te olduğunu belirterek, “Kız kardeşimi burada yaktılar. 28 bıçak vurdular. İnfaz ettiler. IŞİD bile yapmıyor bunu. İçimi yaktılar. Bu kötü bir vahşettir. Hiç kimse evde yoktu, plan kurmuşlar. Kimin yaptığını vallahi bilmiyorum. Annem telefon açtı, ‘Gidin kurtarın’ dedi. Burada infaz ettiler” diyerek, feryatlar yaktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Neriman Çelebi

MARDİN