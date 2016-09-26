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Başı kesilerek öldürülen Ayşe’nin ablası İHA’ya konuştu

Mardin’de başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen ve yakılmak üzereyken cinayet zanlıları yakalanan 18 yaşındaki Ayşe A.’nın ablası Kelsuman A., “Kız kardeşimi burada yaktılar. 28 bıçak vurdular. İnfaz ettiler. IŞİD yapmıyor bunu. İçimizi yaktılar” dedi.

Başı kesilerek öldürülen Ayşenin ablası İHAya konuştu

26 Eylül 2016 18:05
Başı kesilerek öldürülen Ayşe’nin ablası İHA’ya konuştu - Tıkla İzle

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi’nde 18 yaşındaki Ayşe A.’nın başı kesildikten sonra bir ahırda yakılmaya çalışıldığı ileri sürülmüştü. Olayla ilgili, Ayşe’nin babası, 1’i kız, 3 kardeşi ile amca ve yengesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. İhlas Haber Ajansı (İHA), Ayşe A.’nın köyüne giderek, yakınlarına ulaştı.

Yas havasının hakim olduğu köyde, Ayşe’nin yakılmaya çalışıldığı ahırın önünde, gözyaşları içerisinde İHA muhabirine konuşan ablası Kelsuman A., Nusaybin’de oturduğunu ve olay günü Siirt’te olduğunu belirterek, “Kız kardeşimi burada yaktılar. 28 bıçak vurdular. İnfaz ettiler. IŞİD bile yapmıyor bunu. İçimi yaktılar. Bu kötü bir vahşettir. Hiç kimse evde yoktu, plan kurmuşlar. Kimin yaptığını vallahi bilmiyorum. Annem telefon açtı, ‘Gidin kurtarın’ dedi. Burada infaz ettiler” diyerek, feryatlar yaktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Neriman Çelebi
MARDİN


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