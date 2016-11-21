

Olay, akşam saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu Tekirdağ-İstanbul karayolunda meydana geldi. Tekirdağ’da bir grup at, trafiğin en işlek olduğu saatte vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola çıktı. Trafikte araçların arasında koşan atlar, hem trafiği aksattı hem de sürücülere zor analar yaşattı.

Bir türlü çıkmadılar



Yoldan çıkmak bilemeyen atlar, önce sürücüler ve vatandaşlar tarafından yoldan çıkarılmak istense de atlar yoldan çıkmak bilmedi. Daha sonra vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yoldan bir tülü çıkmak istemeyen ve sürücülere zor anlar yaşatan atları uzun uğraşları sonucu yoldan çıkarmayı başardı. Durma noktasında gelen araç trafiği, atların karayolundan çıkarılmasıyla normale döndü.

Halil Dağ