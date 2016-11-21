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Başıboş atlar en işlek saate trafiği aksattı

Tekirdağ-İstanbul karayoluna yola çıkan bir grup sahipsiz at, yolun en işlek olduğu saatlerde araç trafiğini aksattı.

Başıboş atlar en işlek saate trafiği aksattı

21 Kasım 2016 19:05


Olay, akşam saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu Tekirdağ-İstanbul karayolunda meydana geldi. Tekirdağ’da bir grup at, trafiğin en işlek olduğu saatte vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola çıktı. Trafikte araçların arasında koşan atlar, hem trafiği aksattı hem de sürücülere zor analar yaşattı.

Bir türlü çıkmadılar
 

Yoldan çıkmak bilemeyen atlar, önce sürücüler ve vatandaşlar tarafından yoldan çıkarılmak istense de atlar yoldan çıkmak bilmedi. Daha sonra vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yoldan bir tülü çıkmak istemeyen ve sürücülere zor anlar yaşatan atları uzun uğraşları sonucu yoldan çıkarmayı başardı. Durma noktasında gelen araç trafiği, atların karayolundan çıkarılmasıyla normale döndü. 

Halil Dağ

Etiketler: başıboş atlar, Tekirdağ-İstanbul karayolu


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