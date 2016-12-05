Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başıboş köpekler halkın korkulu rüyası oldu

Başıboş köpekler halkın korkulu rüyası oldu

Muş’un Bulanık ilçesinde başıboş gezen onlarca köpek, halkın korkulu rüyası haline geldi.

Başıboş köpekler halkın korkulu rüyası oldu

05 Aralık 2016 09:17

Bulanık ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda gezen onlarca başıboş köpek, özellikle okula gitmek için evlerinden çıkan çocuklar ve çarşıda dolaşan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Bazı aileler korkudan çocuklarını kendileri okula götürürken, imkanları olmayanlar ise her gün köpek korkusuyla tek başlarına gidip geliyorlar. Önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, “Yarın bir çocuğumuzu köpek ısırdıktan sonra mı önlem alacaklar? Uzun bir süredir ilçe merkezi ve mahallerinde olmak üzere birçok cadde ve sokakta dolaşan onlarca köpek var. Hepsi de sürü halinde geziyorlar. Özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden çocuklarımız için büyük bir tehlike arz ediyorlar. Çocuklar korktuğu için tek başlarına okula gönderemiyoruz. Biz onları götürüp getiriyoruz. İmkânları olmayan ailelerin çocukları ise, her gün bu korkuyu yaşıyorlar. Bırakın çocukları, yetişkinler bile korkuyor. Birden bir sürü köpek aniden önünüze çıkıyor. En çok da kadınlar ile çocuklar korkuyor. Bu başıboş köpekler adeta korkulu rüyamız oldu. Bizler dahi çocuklarımızı okula götürüp getirirken zor anlar yaşıyoruz. Bu köpeklerin kuduz olup olmadığı ise bilinmiyor. Defalarca vatandaşların başvurularına rağmen yetkililerin bu konuda herhangi bir önlem almamış olması düşündürücü. Geç olmadan önce belediyenin bir an evvel bu başıboş köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmesi gerekir” diye konuştu.
 

Galip Kılınç
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç