Bulanık ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda gezen onlarca başıboş köpek, özellikle okula gitmek için evlerinden çıkan çocuklar ve çarşıda dolaşan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Bazı aileler korkudan çocuklarını kendileri okula götürürken, imkanları olmayanlar ise her gün köpek korkusuyla tek başlarına gidip geliyorlar. Önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, “Yarın bir çocuğumuzu köpek ısırdıktan sonra mı önlem alacaklar? Uzun bir süredir ilçe merkezi ve mahallerinde olmak üzere birçok cadde ve sokakta dolaşan onlarca köpek var. Hepsi de sürü halinde geziyorlar. Özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden çocuklarımız için büyük bir tehlike arz ediyorlar. Çocuklar korktuğu için tek başlarına okula gönderemiyoruz. Biz onları götürüp getiriyoruz. İmkânları olmayan ailelerin çocukları ise, her gün bu korkuyu yaşıyorlar. Bırakın çocukları, yetişkinler bile korkuyor. Birden bir sürü köpek aniden önünüze çıkıyor. En çok da kadınlar ile çocuklar korkuyor. Bu başıboş köpekler adeta korkulu rüyamız oldu. Bizler dahi çocuklarımızı okula götürüp getirirken zor anlar yaşıyoruz. Bu köpeklerin kuduz olup olmadığı ise bilinmiyor. Defalarca vatandaşların başvurularına rağmen yetkililerin bu konuda herhangi bir önlem almamış olması düşündürücü. Geç olmadan önce belediyenin bir an evvel bu başıboş köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmesi gerekir” diye konuştu.



Galip Kılınç