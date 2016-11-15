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Başıboş pitbull dehşeti

Çanakkale’de bir ağaca bağlanan pitbull kırması köpek zincirini koparınca şehri birbirine kattı. Çanakkale caddelerinde koşturan pitbull sahipli bir başka pitbulla saldırınca dehşet görüntüleri yaşandı.

Başıboş pitbull dehşeti

15 Kasım 2016 10:35
Başıboş pitbull dehşeti - Tıkla İzle

Çanakkale’de yürüyüş için sokağa çıkarılan pitbull kırması köpek sahibi tarafından bir ağaca zincirlendi. Zinciri koparan köpek sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı. Serbest kalınca cadde üzerinde sağa sola koşmaya başlayan köpek yürüyüş yapan vatandaşların üzerine doğru koşunca panik yaşandı. Köpek sürücülere de zor anlar yaşattı.

Bir başka pitbulla saldırdı
Başıboş köpeğin cadde üzerinde koşuşturduğu sırada bir genç tasmasıyla gezdirdiği pitbullu ile caddenin diğer ucundan göründü. Diğer pitbullu görünce onların üzerine doğru hızla koşmaya başlayan başıboş köpek sahibinin elindeki pitbulla hışımla saldırdı. Köpeklerin boğuşması çevredeki vatandaşlar tarafından korkuyla izlendi. Köpekleri ayıramayan genç yardım istedi. Bir başka kişinin de tekmeyle müdahale etmesinin ardından köpekler ayrıldı. Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan başıboş pitbull kaçarak ortalıktan kayboldu.

Murat Yüksel


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