Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten temizlemek için başlatılan operasyonun dördüncü gününde hem Irak Ordusu hem de Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sürüyor. DAEŞ’in elinde bulunan Başika’ya doğru harekete geçen Peşmerge güçleriyle DAEŞ militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Başika yakınlarında süren çatışmalarda yaralananlar da Permerge güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçirildikten sonra hastanelere sevk ediliyor.

Peşmerge güçlerinin DAEŞ noktalarına füze saldırısı gerçekleştirdiği operasyona, koalisyon güçleri de havadan destek veriyor.