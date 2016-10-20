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Başika yakınlarında yoğun çatışma

Musul operasyonu kapsamında ilerleme kaydeden Peşmerge güçleri ile DAEŞ militanları arasında Başika yakınlarında yoğun çatışma yaşanıyor.

Başika yakınlarında yoğun çatışma

20 Ekim 2016 14:51
Başika yakınlarında yoğun çatışma - Tıkla İzle

Musul’u terör örgütü DAEŞ’ten temizlemek için başlatılan operasyonun dördüncü gününde hem Irak Ordusu hem de Peşmerge güçlerinin ilerleyişi sürüyor. DAEŞ’in elinde bulunan Başika’ya doğru harekete geçen Peşmerge güçleriyle DAEŞ militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Başika yakınlarında süren çatışmalarda yaralananlar da Permerge güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçirildikten sonra hastanelere sevk ediliyor.

Peşmerge güçlerinin DAEŞ noktalarına füze saldırısı gerçekleştirdiği operasyona, koalisyon güçleri de havadan destek veriyor. 

Etiketler: Başika, DAEŞ, Musul operasyonu


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