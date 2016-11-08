Dün Peşmerge güçleri tarafından kontrolün sağlandığı Musul’un Başika kasabasında bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Kasabada saklanan 12 DEAŞ'lının kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Sabah saatlerinde Musul yönüne doğru kaçmaya çalışan bir grup DEAŞ’lının Peşmerge güçleri tarafından fark edildiği, 5 DEAŞ’lının Peşmerge güçleri tarafından öldürüldüğü, 7’sinin ise koalisyon uçaklarının düzenlediği bombardımanda etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 12 DEAŞ’lının cesedinin Peşmergenin eline geçtiği bildirildi. DEAŞ mensuplarının Başika’da saklanmış olabileceği ihtimaline karşın Peşmerge güçleri kasabada arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Musul’un 20 kilometre kuzeyinde yer alan Başika, dün sabah saatlerinde başlatılan operasyonla DEAŞ’tan alınmıştı.