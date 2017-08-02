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Basın aracına silahlı saldırı |Kahramanmaraş haberleri

Kahramanmaraş'ta internet haber sitesi sahibi Mustafa Karaaslan ve oğlu Serkan Karaaslan'ın içinde bulunduğu araç silahlı saldırıya uğradı.

Basın aracına silahlı saldırı |Kahramanmaraş haberleri

02 Ağustos 2017 08:16

Kahramanmaraş'ta internet haber sitesi www.kanalmaras.com'un sahibi Mustafa Karaaslar ve oğlu Serkan Karaaslan'ın içinde bulunduğu araç silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi. 

Olay, sabah saat 08.15 sularında Mustafa Karaaslan'ın bağ evinde yaşandı. Bağ evinin girişinde aracın geldiğini gören kişi veya kişiler arabaya kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan araçtakiler olaydan sağ kurtulması başardı.

Saldırı sonrası bir açıklama yapan Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan, “Bu menfur saldırıda bana ve oğluma bir şey olmadı. Biz halkın haber almasını yerine getiren kişileriz. Birilerinin veya belli bir grubun bizlere bu şekilde saldırı düzenlemesi, haberlerimizi veya köşe yazılarımızı kaldırmamıza neden olamaz. Sindirme veya korkutma politikasına giden bu kişi veya guruplar şunu bilmeli ki asla ve asla geri adım atmayacağız” dedi.
 

Etiketler: kahramanmaraş


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