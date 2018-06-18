Basın Ekspres Yolu’nda rulo kağıt yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu Başakşehir-İkitelli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 S 9342 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve arkadaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Devrilen tır nedeniyle Basın Ekspres Yolu’nda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri kazanın olduğu noktada önlem aldı. Trafik polislerinin aldığı önlemlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçler devrilen tırı kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından devrilen tırın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Oğuzcan Yazar

