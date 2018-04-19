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Basın Ekspres'te minibüs yayaya çarptı: 1 ölü

Basın Ekspres’te yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen kişiye minibüs çarptı.

Basın Ekspreste minibüs yayaya çarptı: 1 ölü

19 Nisan 2018 03:39

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, olay yerinde hayatını kaybeden yayadan geriye asfalt üzerindeki ayakkabıları kaldı.
Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23:30 sıralarında Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halinde olan Selçuk Giritlioğlu idaresindeki 34 JC 8805 plakalı minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya bariyerlere çarparak yolun kenarına fırladı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişiye yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti.
Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen yayanın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yayadan geriye asfalt üzerindeki ayakkabıları kaldı.
Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler: Basın ekspress, kaza, trafik kazası

 

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